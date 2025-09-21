Более 36 тысяч спортсменов примут участие в Школьной лиге Подмосковья

«В новом сезоне Школьной лиги Московской области примут участие около 4 тысяч команд — это более 36 тысяч юных спортсменов со всего Подмосковья. Сейчас в округах проходят жеребьевки, а с октября начнутся соревнования. В новом сезоне у нас по-прежнему четыре основные дисциплины: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы. Но некоторые округа, видя большую заинтересованность детей, добавляют состязания и в других видах: спортивные танцы, КВН, математические бои и другие», — отметил министр спорта региона Дмитрий Абаренов.