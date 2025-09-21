Более 36 тысяч спортсменов примут участие в Школьной лиге Подмосковья

Новый сезон Единой школьной лиги Подмосковья стартует с октября в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Участниками проекта станут более 36 тысяч человек, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
«В новом сезоне Школьной лиги Московской области примут участие около 4 тысяч команд — это более 36 тысяч юных спортсменов со всего Подмосковья. Сейчас в округах проходят жеребьевки, а с октября начнутся соревнования. В новом сезоне у нас по-прежнему четыре основные дисциплины: футзал, баскетбол 3×3, волейбол и шахматы. Но некоторые округа, видя большую заинтересованность детей, добавляют состязания и в других видах: спортивные танцы, КВН, математические бои и другие», — отметил министр спорта региона Дмитрий Абаренов.
Всего к проекту присоединились уже 650 общеобразовательных школ региона. К старту этого сезона новыми амбассадорами Школьной лиги стали чемпион России по футболу, обладатель Суперкубка России, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев, чемпион России по футболу, обладатель Кубка России и Кубка Содружества Дмитрий Хлестов, трехкратная обладательница Суперкубка России по волейболу, чемпионка Европы, игрок московского «Динамо» Елизавета Синицына и другие.
Напомним, лидером сезона Школьной лиги прошлого года по количеству и достоинству наград стал городской округ Подольск.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.