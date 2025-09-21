Ричмонд
Глава Госстандарта Беларуси сравнила оливковое масло с рапсовым, назвав его пользу для сердечников

Глава Госстандарта Беларуси сравнила оливковое масло с рапсовым.

Источник: Комсомольская правда

Елена Моргунова, председатель Госстандарта Беларуси (Государственного комитета по стандартизации), в эфире телеканала СТВ сравнила оливковое масло с рапсовым, назвав его пользу при болезнях сердца.

В частности, Моргунова рассказала, что в свое время работала в Научно-практическом центре по продовольствию, который находился «через стену с Минским маргариновым заводом».

«Мы очень много работали с этим маслом в разных вариациях. И даже проходили разные составы», — рассказала специалист.

Глава Госстандарта отметила, что в ту пору проводились клинические испытания ряда вариаций составов для больных, имеющих сердечно-сосудистые заболевания.

«И очень хорошие результаты по употреблению рапсового масла для этой категории больных, то есть улучшается состояние здоровья», — отметила Моргунова.

Также она добавила, что рапсовые масла по составу «очень похожи с оливковым маслом».

«Очень похожи, но зато это наше, свое, отечественное», — добавила Елена Моргунова.

