Клинцевич: крупные корпорации на Западе могут влиять на лидеров и определять политику целых государств

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Крупные корпорации на Западе могут влиять на лидеров и определять политику целых государств. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил глава российского Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич.
«Мы видим, что транснациональные корпорации и глубинное государство (так называемый deep state, о котором часто можно услышать в последнее время) — это не пустые слова. Мы сейчас находимся в такой реальности, когда крупные конгломераты, которые объединяют в себе финансовые структуры, могут влиять на политических лидеров», — сказал Андрей Клинцевич.
В качестве примера эксперт назвал американскую корпорацию BlackRock, которая создала электронную систему Aladdin, управляющую десятками триллионов акций в мире. «Канцлер Германии (Фридрих Мерц. — Прим. БЕЛТА) — это представитель компании BlackRock. Его предыдущее место работы — представительство BlackRock в Германии. Мы понимаем, что это не просто так», — подчеркнул он.
Клинцевич: Польша рассчитывает ввести контингент в Украину и отхватить себе часть территории.
Таким образом, констатировал Андрей Клинцевич, руководство корпораций может ставить своих представителей во главе целых государств. При этом рядовых граждан, отметил он, «в этой конструкции нет вообще».
«Мы видим, что в Польше, Финляндии и других странах интересы простых граждан не учитываются от слова совсем. В отличие от, например, той же Венгрии. Мы, кстати, об этом всегда говорим. Государства, руководство которых в первую очередь действует в своих национальных интересах, — это наши союзники. Нам есть что им предложить, мы всегда найдем точки взаимодействия», — заключил эксперт. -0-