Клинцевич: крупные корпорации на Западе могут влиять на лидеров и определять политику целых государств

«Мы видим, что в Польше, Финляндии и других странах интересы простых граждан не учитываются от слова совсем. В отличие от, например, той же Венгрии. Мы, кстати, об этом всегда говорим. Государства, руководство которых в первую очередь действует в своих национальных интересах, — это наши союзники. Нам есть что им предложить, мы всегда найдем точки взаимодействия», — заключил эксперт. -0-