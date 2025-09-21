С начала года в Астраханской области начали работать 17 «земских докторов»

Штат медучреждений Астраханской области с начала года пополнили 2135 специалистов, из них 13 врачей и 4 представителя среднего медицинского персонала трудоустроились по программе «Земский доктор», реализующейся по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
В Харабалинском районе к работе приступили терапевты Алтынгуль Абугалиева, Лаура Мамедова и Динара Ситалиева, в Лиманском районе — эндоскопист Ашура Буяминова, в Приволжском районе — терапевт Улубий Клычев, в Наримановском — травматолог-ортопед Айвар Сулейманов, в Знаменске — терапевты Анастасия Ляшенко и Иван Тимофеев.
Общая штатная численность медицинского персонала по области на данный момент составляет 4962 врача и 9022 представителя среднего медицинского персонала. В этом году запланировано привлечь еще 62 специалиста, которые пополнят штат медицинских учреждений в различных районах Астраханской области, включая Икрянинский, Енотаевский, Камызякский, Ахтубинский и другие.
Программа «Земский доктор» направлена на преодоление дефицита медицинских специалистов в удаленных сельских населенных пунктах и малых городах.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.