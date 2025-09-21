На Алтае прошла первая конференция для специалистов по кибербезопасности

«Наша страна сегодня перешла в направление технической защиты, где у нас самые приоритетные и передовые позиции. Российская Федерация имеет те технологии, которые позволяют даже в это непростое время сохранять свою кибернезависимость, отвечать на все вызовы времени, находиться на нормальных условиях, создавая свои новые цифровые решения, защищая все, что было наработано», — отметил министр цифрового развития и связи края Евгений Зрюмов.