На Алтае прошла первая конференция для специалистов по кибербезопасности

Первая конференция для специалистов по кибербезопасности «Реальный КиберБез» состоялась 18 сентября в Алтайском крае в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Мероприятие прошло в центре «Мой бизнес» Барнаула, сообщили в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
На конференции представители бизнеса обменялись мнениями с опытными экспертами, обсудили хакерские атаки и методы защиты. Также состоялось подведение итогов масштабных соревнований по поиску уязвимостей (CTF), в которых приняли участие команды со всей России.
«Наша страна сегодня перешла в направление технической защиты, где у нас самые приоритетные и передовые позиции. Российская Федерация имеет те технологии, которые позволяют даже в это непростое время сохранять свою кибернезависимость, отвечать на все вызовы времени, находиться на нормальных условиях, создавая свои новые цифровые решения, защищая все, что было наработано», — отметил министр цифрового развития и связи края Евгений Зрюмов.
В центре внимания конференции была работа дискуссионной площадки «Кибербезопасность без прикрас: откровенный разговор». В ней приняли участие директор по ИТ федеральной сети ресторанов быстрого питания «Гриль 1» Михаил Бобров, основатель бренда «Алтайская Элита» Олег Гильгенберг, технический директор компании «Центр информационной безопасности» Максим Кириченко и другие.
Спикеры обсудили вопрос роста киберугроз в бизнесе и меры по их эффективному предотвращению. Важной темой стал блок «Управление инцидентами: от теории к практике», где была проведена наглядная демонстрация инцидентов атак и работы систем реагирования. Также участники конференции познакомились с опытом Кузбасса в обеспечении защиты информационных систем.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.