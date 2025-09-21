Ричмонд
Нетаньяху заявил, что создать государство Палестина невозможно

Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль даст ответ на одностороннее признание Палестины.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что создать государство Палестина невозможно. По словам политика, израильская сторона даст ответ на одностороннее признание Палестины рядом государств по итогам сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Палестинского государства не будет. Ответ на последнюю попытку навязать нам террористическое государство в самом сердце нашей страны я дам по возвращении из США», — заявил Нетаньяху.

По словам политика, лидеры стран, признавших государство Палестина, дают «огромную награду» терроризму.

Ранее KP.RU сообщал, что Канада, Австралия и Великобритания официально объявили о признании Палестины как государства. Соответствующие заявления сделали премьер-министры стран.

