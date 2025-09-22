Ричмонд
Король Малайзии посетил древний город Болгар в Татарстане

Король Малайзии ознакомился с историей принятия ислама Волжской Булгарией.

Источник: РИА Новости

КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Татарстан 19 сентября, в воскресенье в сопровождении главы республики Рустама Минниханова посетил древний город Болгар, где ознакомился с историей принятия ислама Волжской Булгарией, сообщила пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова.

«Король Малайзии в сопровождении Рустама Минниханова гуляет по Болгару и знакомится с историей и местными достопримечательностями. Гостю рассказали про место, где 1103 года назад был принят ислам Волжской Булгарией», — написала Галимова в своем Telegram-канале.

По ее словам, особенно впечатлил Султана Ибрагима самый большой в мире печатный Коран.

Галимова также сообщила, что в Болгар Султан Ибрагим прибыл по Волге на скоростном пассажирском судне А145, которое собирается на зеленодольском судостроительном заводе. Королю продемонстрировали преимущества теплохода.

Древний город Болгар — бывшая столица Волжской Булгарии. Является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, единственным образцом булгаро-татарской архитектуры середины XIII—XIV вв.еков. Здесь хранится самый большой в мире печатный Коран весом 500 килограммов. Болгарское городище в 2014 году включено в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.