Король Малайзии посетил древний город Болгар в Татарстане

КАЗАНЬ, 21 сен — РИА Новости. Король Малайзии Султан Ибрагим, прибывший в Татарстан 19 сентября, в воскресенье в сопровождении главы республики Рустама Минниханова посетил древний город Болгар, где ознакомился с историей принятия ислама Волжской Булгарией, сообщила пресс-секретарь главы Татарстана Лилия Галимова.
«Король Малайзии в сопровождении Рустама Минниханова гуляет по Болгару и знакомится с историей и местными достопримечательностями. Гостю рассказали про место, где 1103 года назад был принят ислам Волжской Булгарией», — написала Галимова в своем Telegram-канале.
По ее словам, особенно впечатлил Султана Ибрагима самый большой в мире печатный Коран.
Галимова также сообщила, что в Болгар Султан Ибрагим прибыл по Волге на скоростном пассажирском судне А145, которое собирается на зеленодольском судостроительном заводе. Королю продемонстрировали преимущества теплохода.
Древний город Болгар — бывшая столица Волжской Булгарии. Является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, единственным образцом булгаро-татарской архитектуры середины