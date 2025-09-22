Король Малайзии посетил древний город Болгар в Татарстане

«Король Малайзии в сопровождении Рустама Минниханова гуляет по Болгару и знакомится с историей и местными достопримечательностями. Гостю рассказали про место, где 1103 года назад был принят ислам Волжской Булгарией», — написала Галимова в своем Telegram-канале.