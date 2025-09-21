Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самые высокие зарплаты в Уфе предложили агрегатчикам, врачам и программистам

Администрация Уфы опубликовала обзор самый высокооплачиваемых вакансий.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе самую высокую зарплату предлагают начальникам, агрегатчикам, программистам и врачам. Об этом сообщили в администрации столицы.

По предоставленным данным, лидером рейтинга стала вакансия начальника отдела капитального строительства. На этой позиции предлагают 200 тысяч рублей. На втором месте находится позиция агрегатчика с окладом 10 тысяч рублей. На третьем месте предложение работы программистам с окладом от 100 до 110 тысяч рублей.

В топ также попала вакансия врача-эндоскописта с зарплатой 90−94 тысячи рублей и старшего инженера — от 90 до 100 тысяч рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.