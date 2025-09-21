Самые высокие зарплаты в Уфе предложили агрегатчикам, врачам и программистам

В Уфе самую высокую зарплату предлагают начальникам, агрегатчикам, программистам и врачам. Об этом сообщили в администрации столицы.
По предоставленным данным, лидером рейтинга стала вакансия начальника отдела капитального строительства. На этой позиции предлагают 200 тысяч рублей. На втором месте находится позиция агрегатчика с окладом 10 тысяч рублей. На третьем месте предложение работы программистам с окладом от 100 до 110 тысяч рублей.
В топ также попала вакансия врача-эндоскописта с зарплатой 90−94 тысячи рублей и старшего инженера — от 90 до 100 тысяч рублей.
