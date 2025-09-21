Трансляцию «Интервидения» посмотрели 4 млрд зрителей по всему миру

Представительница Беларуси Настя Кравченко заняла шестое место. «Я искренне рада и счастлива. Я болела за представителя Вьетнама. Он талантливый, потрясающий, он достиг всего самого лучшего. Я и мои ребята в команде, вся наша команда в целом сделала все возможное и невозможное в том числе. Лучше уже некуда в плане нашей отдачи. Я всегда говорила, что все решают звезды, настроение жюри. Потому что это не спорт. И тут все субъективно, а не объективно», — так прокомментировала итоги конкурса Настя Кравченко в эфире телеканала «Беларусь 1».-0-