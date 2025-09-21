Трансляцию «Интервидения» посмотрели 4 млрд зрителей по всему миру

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трансляцию международного музыкального конкурса «Интервидение» посмотрели 4 млрд зрителей по всему миру. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу конкурса.
В Москве прошел музыкальный конкурс «Интервидение».
«Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, 4 млрд зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из пяти стран, 23 страны-участницы и только один победитель», — подвели итог организаторы.
Грандиозный финал международного музыкального конкурса «Интервидение» прошел 20 сентября в Москве на площадке «Live Арена». По итогам голосования жюри с результатом 422 балла в международном музыкальном конкурсе «Интервидение» этого года победил представитель Вьетнама Дык Фук.
Представительница Беларуси Настя Кравченко заняла шестое место. «Я искренне рада и счастлива. Я болела за представителя Вьетнама. Он талантливый, потрясающий, он достиг всего самого лучшего. Я и мои ребята в команде, вся наша команда в целом сделала все возможное и невозможное в том числе. Лучше уже некуда в плане нашей отдачи. Я всегда говорила, что все решают звезды, настроение жюри. Потому что это не спорт. И тут все субъективно, а не объективно», — так прокомментировала итоги конкурса Настя Кравченко в эфире телеканала «Беларусь 1».-0-