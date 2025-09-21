В Екатеринбурге отремонтировали улицы с туристическими объектами

Ремонт улиц, на которых находятся туристические объекты, провели в Екатеринбурге в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте благоустройства городской администрации.
На улице Большакова, от Белинского до 8 Марта, обновили участок протяженностью более 700 м. Там расположен Мемориальный дом-музей П. П. Бажова — уральского писателя, автора сборника сказов «Малахитовая шкатулка».
На участке Первомайской улицы от Гагарина до улицы Софьи Ковалевской, который специалисты привели в нормативное состояние, располагаются Дендрологический парк и Музей вооружения и военной техники. А на участке улицы Мамина-Сибиряка протяженностью более 1 км подрядчики обновили подъезды и подходы к Харитоновскому саду, в шаговой доступности от которого находятся храм вознесения Господня и памятник архитектуры — усадьба Расторгуевых-Харитоновых.
На всех объектах уложили асфальт, обновили бордюры, нанесли дорожную разметку, а также выполнили понижение на пересечении проезжей и пешеходной частей для создания безбарьерной среды.
Напомним, общая протяженность объектов, на которых в этом сезоне проведут ремонт, составляет более 13 км.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.