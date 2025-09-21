Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге отремонтировали улицы с туристическими объектами

На дорогах специалисты уложили асфальт, обновили бордюры и нанесли разметку.

Ремонт улиц, на которых находятся туристические объекты, провели в Екатеринбурге в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте благоустройства городской администрации.

На улице Большакова, от Белинского до 8 Марта, обновили участок протяженностью более 700 м. Там расположен Мемориальный дом-музей П. П. Бажова — уральского писателя, автора сборника сказов «Малахитовая шкатулка».

На участке Первомайской улицы от Гагарина до улицы Софьи Ковалевской, который специалисты привели в нормативное состояние, располагаются Дендрологический парк и Музей вооружения и военной техники. А на участке улицы Мамина-Сибиряка протяженностью более 1 км подрядчики обновили подъезды и подходы к Харитоновскому саду, в шаговой доступности от которого находятся храм вознесения Господня и памятник архитектуры — усадьба Расторгуевых-Харитоновых.

На всех объектах уложили асфальт, обновили бордюры, нанесли дорожную разметку, а также выполнили понижение на пересечении проезжей и пешеходной частей для создания безбарьерной среды.

Напомним, общая протяженность объектов, на которых в этом сезоне проведут ремонт, составляет более 13 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.