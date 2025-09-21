В Екатеринбурге отремонтировали улицы с туристическими объектами

На участке Первомайской улицы от Гагарина до улицы Софьи Ковалевской, который специалисты привели в нормативное состояние, располагаются Дендрологический парк и Музей вооружения и военной техники. А на участке улицы Мамина-Сибиряка протяженностью более 1 км подрядчики обновили подъезды и подходы к Харитоновскому саду, в шаговой доступности от которого находятся храм вознесения Господня и памятник архитектуры — усадьба Расторгуевых-Харитоновых.