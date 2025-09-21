Риэлтор Вихлянцев: цены на недвижимость осенью могут стать самыми низкими

Он рассказал, что в последний месяц лета на рынке недвижимости отмечается некоторое оживление. Одной из причин стало то, что люди, опасаясь того, что семейную ипотеку могут привязать к «прописке», стали активнее брать льготные кредиты, отметил Вихлянцев. Кроме того, очень много квартир стали предлагать в рассрочку, сообщил эксперт.