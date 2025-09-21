Риэлтор Вихлянцев: цены на недвижимость осенью могут стать самыми низкими

В августе застройщики запустили огромное количество акций со скидками, можно ожидать, что сентябрь и начало октября станут периодом самых низких цен на рынке недвижимости, заявил в интервью KP.RU вице-президент Гильдии риэлторов Московской области (ГРМО) Роман Вихлянцев.
Он рассказал, что в последний месяц лета на рынке недвижимости отмечается некоторое оживление. Одной из причин стало то, что люди, опасаясь того, что семейную ипотеку могут привязать к «прописке», стали активнее брать льготные кредиты, отметил Вихлянцев. Кроме того, очень много квартир стали предлагать в рассрочку, сообщил эксперт.
«И третье — многие застройщики, опасаясь, что под конец лета с продажами будет совсем труба, запустили огромное количество акций со скидками… Однако по многим параметрам похоже, что сентябрь и начало октября будут периодом самых низких цен на рынке недвижимости (с учетом акций и скидок)», — сказал он.
Вихлянцев предположил, что по мере снижения ключевой ставки ЦБ и ставок по депозитам до 12−14% годовых может постепенно начаться реальное оживление на рынке.
Ранее сообщалось, что рост цен на первичном и вторичном рынках продолжает замедляться: за 12 месяцев новостройки и готовое жилье прибавили всего 3,9% и 6,9%. Цены на вторичном рынке жилья растут несколько быстрее, компенсируя отставание, начавшееся ранее с запуском льготных программ.