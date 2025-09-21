В Омске мост у телецентра защитят от влаги и перепадов температур

Мост имени 60 лет ВЛКСМ, расположенный у телецентра в Омске, защитят от влаги и перепадов температур в ходе ремонта по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест в своем Telegram-канале.
Специалисты уже приступили к устройству гидроизоляционного слоя ортотропной плиты. Он служит своеобразным барьером для конструкций сооружения и защищает их от влаги, агрессивных сред и перепадов температур.
«В работе используется продукция одного из ведущих российских производителей строительных материалов. Рулонная гидроизоляция наплавляется на подготовленную поверхность плиты: очищенную, выровненную и покрытую специальным праймером. В дальнейшем асфальтобетонное покрытие будет укладываться непосредственно на гидроизоляционный слой», — уточнил Сергей Шелест.
Готовность объекта превышает 24%. Завершить ремонт первой половины моста и перейти на вторую, перезапустив движение транспорта, планируют в этом году до наступления холодов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.