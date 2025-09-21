Ричмонд
Трансляцию «Интервидения» посмотрели четыре миллиарда зрителей по всему миру

Трансляцию международного музыкального конкурса «Интервидение» посмотрели сразу четыре миллиарда зрителей со всего мира. Об этом в воскресенье, 21 сентября, сообщили организаторы конкурса.

— Уникальное музыкальное шоу с дополненной реальностью, четыре миллиарда зрителей трансляции по всему миру, 500 волонтеров из пяти стран, 23 страны-участницы и только один победитель, — приводит информацию от организаторов «Интервидения» ТАСС.

Победителем конкурса стал вьетнамский певец Дык Фук. «Интервидение» в 2026 году пройдет в Саудовской Аравии, сообщила ведущая церемонии Аида Гарифуллина.

Организаторы «Интервидения» не гонятся за политическим эффектом, а хотят реализации идентичности человека в свободных контактах. Об этом высказался глава МИД России Сергей Лавров в связи с отказом певицы из США, гражданки Австралии Vassy в конкурсе из-за давления австралийских властей.

В заявлении сказано, что артистка, которая имеет гражданства Австралии и Соединенных Штатов, не примет участие в конкурсе из-за беспрецедентного давления австралийских властей.

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, попросил членов жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе. Он не захотел претендовать на победу.

