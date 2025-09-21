В Краснодарском крае пройдет фестиваль уличной культуры «Импульс свободы»

Фестиваль уличной культуры «Импульс свободы» состоится в Краснодарском крае в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в краевой крейсерско-парусной школе.
С 22 по 26 сентября в Славянске-на-Кубани, Туапсе, Горячем Ключе, Армавире и станице Каневской пройдут отборочные этапы фестиваля, а финал состоится 11 октября в Краснодаре.
В ходе фестиваля участники от 14 до 35 лет смогут проявить себя в таких направлениях, как веломотокросс, скейтбординг, кикскутеринг (самокатный спорт), паркур, воркаут, диджеинг, трэш-арт и граффити.
«Фестиваль “Импульс свободы” — это не просто соревнования, а площадка для самовыражения и поиска единомышленников. Уличная культура — одна из самых динамичных и близких современному поколению форм самореализации. Мы уверены, что проект даст мощный импульс развитию молодежных сообществ края», — отметил и. о. руководителя краевой крейсерско-парусной школы Алексей Терновой.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.