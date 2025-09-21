В селе Александровка Самарской области обновили офис врача общей практики

Офис врача общей практики отремонтировали в селе Александровка Самарской области при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Большеглушицкого района.
Специалисты обновили медицинский пункт как снаружи, так и внутри. Теперь около 1,4 тысячи человек получают помощь в комфортных условиях. Офис врача общей практики обслуживает жителей не только села Александровка, но и близлежащих сел и деревень.
«Теперь снаружи здание обшито сайдингом, в кабинетах уложена новая плитка, обновлены стены, повешены информационные таблички. Действительно, офис полностью преобразился внешне, а также стал удобнее, уютнее, теплее и комфортнее. На работу ходим теперь с настроением, с улыбкой встречаем своих пациентов, и качество медицинских услуг стало выше», — отметила медицинская сестра Елена Саяпина.
Напомним, ранее в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» в селе Несмеяновка Самарской области построили фельдшерско-акушерский пункт.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.