В Подмосковье пройдет Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта

Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта «Победа» пройдет с 24 по 28 сентября в Раменском муниципальном округе Московской области в соответствии с задачами госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики.
Фестиваль в спорткомплексе «Борисоглебский» объединит более тысячи учащихся со всей России в возрасте от 16 до 25 лет. В программу войдут три дисциплины: спортивное программирование, гонки дронов и фиджитал-стрельба.
На соревнованиях по спортивному программированию команды выявят сильнейшего в разделе «Программирование систем информационной безопасности». Участникам предстоит решить алгоритмические задачи на время. Турнир по гонкам беспилотных воздушных судов тоже пройдет в командном формате. В стартах примут участие владельцы летательных аппаратов класса 75 мм, развивающие скорость до 70 км/ч. Фиджитал-формат будет представлен состязаниями по двоеборью — тактической стрельбе. Сначала команды сразятся в симуляторе боевых действий CS2, затем проверят свои силы в лазертаге.
Кроме того, пройдут мастер-классы по игре с дронами в баскетбол, гжельской росписи и плетению маскировочных сетей. На протяжении всех дней фестиваля будут работать зоны виртуальных симуляторов и развлечений, VR-тир, интерактивный симулятор танцев и другие.
Также состоятся круглые столы и исторические выставки о народных подвигах времен Великой Отечественной войны и другие мероприятия, посвященные 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. Для зрителей необходима обязательная регистрация по ссылке на официальном сайте фестиваля.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.