В Подмосковье пройдет Всероссийский фестиваль по инновационным видам спорта

​На соревнованиях по спортивному программированию команды выявят сильнейшего в разделе «Программирование систем информационной безопасности». Участникам предстоит решить алгоритмические задачи на время. Турнир по гонкам беспилотных воздушных судов тоже пройдет в командном формате. В стартах примут участие владельцы летательных аппаратов класса 75 мм, развивающие скорость до 70 км/ч. Фиджитал-формат будет представлен состязаниями по двоеборью — тактической стрельбе. Сначала команды сразятся в симуляторе боевых действий CS2, затем проверят свои силы в лазертаге.