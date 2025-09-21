Ричмонд
Макрон: Франция не признает геноцидом происходящее в секторе Газа

Эммануэль Макрон заявил, что признавать что-либо геноцидом могут только судьи или историки.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна не признает геноцидом происходящее в секторе Газа. Об этом он сообщил в воскресенье, 21 сентября, в интервью телеканалу CBS News.

«Нет, мы не квалифицируем происходящее как геноцид. Потому что это не просто политическое заявление», — отметил Макрон.

По словам президент Франции, признавать что-либо геноцидом могут только судьи или историки. При этом необходимо иметь ряд доказательств, а также четкую правовую базу и явные элементы правонарушений.

Макрон также подчеркнул, что он не отвергает опубликованный ранее доклад ООН, в котором говорится об обвинении в адрес Израиля из-за подстрекательстве к геноциду.

Ранее KP.RU сообщал, что канцлер Германии Фридрих Мерц также не согласился с утверждением о геноциде в секторе Газа.

