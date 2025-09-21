На Ставрополье ремонт дороги Дивное — Арзгир выполнили более чем на 60%

«Дорога входит в опорную сеть, так называемый транспортный каркас страны, а значит, очень важна для обеспечения бесперебойного движения. Всего в крае 25 таких дорог, 8 из них протяженностью 33 километра приводятся в нормативное состояние в этом году», — отметил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта края Денис Янаков.