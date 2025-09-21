На Ставрополье ремонт дороги Дивное — Арзгир выполнили более чем на 60%

Ремонт участка дороги Дивное — Рагули — Арзгир протяженностью 6,5 км в Ставропольском крае выполнили более чем на 60%, сообщили в правительстве региона. Работы проводятся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
«Дорога входит в опорную сеть, так называемый транспортный каркас страны, а значит, очень важна для обеспечения бесперебойного движения. Всего в крае 25 таких дорог, 8 из них протяженностью 33 километра приводятся в нормативное состояние в этом году», — отметил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта края Денис Янаков.
Ремонт дороги предусматривает фрезерование асфальтобетонного покрытия с последующим устройством выравнивающего слоя и покрытия, обновление примыканий и укрепление обочин, а также обустройство элементов безопасности. На сегодняшний день работы ведутся в соответствии с графиком.
Напомним, по поручению губернатора региона Владимира Владимирова до конца года все запланированные по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» участки дорог должны быть приведены в нормативное состояние. В общей сложности предстоит обновить 100 км маршрутов регионального значения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.