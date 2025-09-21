Ричмонд
Белорусский эндокринолог сказала, что фрукты — не лучшая еда для диабетиков

Белорусский эндокринолог назвала полезные и неполезные углеводы для диабетиков.

Источник: Комсомольская правда

Продукты с полезными и неполезными для диабетиков углеводами в интервью порталу 24health.by рассказала назвала известный белорусский эндокринолог профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медуниверситета доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.

По ее словам, без углеводов диабетикам не обойтись, потому что в них заключена энергия. Но лучше потреблять сложные или «медленные» углеводы, которые приводят к умеренному увеличению глюкозы крови за счет содержания в своем составе пищевых волокон.

Сложные углеводы — это овощи (исключение картофель, который надо есть редко) и цельнозерновые каши.

А вот к фруктам Алла Шепелькевич рекомендует больным диабетом относиться с осторожностью.

«Они содержат много коротких углеводов, насыщены сахарозой и фруктозой, которые точно также поднимают глюкозу в крови, как и сахар», — отметила эндокринолог.

Шепелькевич подчеркнула, что от цвета фруктов содержание в них углеводов не зависит. И кислом зеленом яблоке и в сладком красном их одинаково.

Также белорусский эндокринолог сказала, что из сладостей и когда можно есть диабетикам.

Кстати, Минздрав Беларуси изменил критерии отбора пациентов на санаторно-курортное лечение.

Мы писали, что шансы достигнуть ремиссии у больных сахарным диабетом выше в случае, если сахарный диабет 2 типа находится на ранней стадии и человек сбрасывает более 10 килограммов лишнего веса.

Кроме того, белорусские врачи рассказали о нижнем «почечном» давлении: что означает, оптимальные цифры, опасность высоких и низких значений, новые лекарства.