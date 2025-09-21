Белорусский эндокринолог сказала, что фрукты — не лучшая еда для диабетиков

Продукты с полезными и неполезными для диабетиков углеводами в интервью порталу 24health.by рассказала назвала известный белорусский эндокринолог профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медуниверситета доктор медицинских наук Алла Шепелькевич.
По ее словам, без углеводов диабетикам не обойтись, потому что в них заключена энергия. Но лучше потреблять сложные или «медленные» углеводы, которые приводят к умеренному увеличению глюкозы крови за счет содержания в своем составе пищевых волокон.
Сложные углеводы — это овощи (исключение картофель, который надо есть редко) и цельнозерновые каши.
А вот к фруктам Алла Шепелькевич рекомендует больным диабетом относиться с осторожностью.
«Они содержат много коротких углеводов, насыщены сахарозой и фруктозой, которые точно также поднимают глюкозу в крови, как и сахар», — отметила эндокринолог.
Шепелькевич подчеркнула, что от цвета фруктов содержание в них углеводов не зависит. И кислом зеленом яблоке и в сладком красном их одинаково.
Также белорусский эндокринолог сказала, что из сладостей и когда можно есть диабетикам.
