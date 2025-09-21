Возмещение затрат за переезд, гарантия занятости после армии. Юрист о поддержке молодых специалистов

Для большинства молодых специалистов уже заканчивается второй месяц работы на первых местах. Зачастую в это время их переполняют волнение, растерянность и даже страх. Новые город, работа, люди — все это влияет на них. Волнуются они в это время и по поводу различных гарантий и компенсаций, которые положены молодым специалистам по Трудовому кодексу, а также по внутренним локальным нормативным актам. Иногда случается так, что новый работник, не зная нюансов, упускает возможность воспользоваться положенными ему по закону выплатами. Какие компенсации имеет право получить молодой специалист и что для этого необходимо, корреспонденту БЕЛТА рассказал главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» Иван Ципко.
Согласно Кодексу об образовании, выпускники, работающие по распределению, являются в течение срока обязательной работы по распределению молодыми специалистами или молодыми рабочими (служащими). «Это выпускники не только высших учебных заведений, но и средних специальных, профессионально-технических, которые обучались на бюджетной основе и получили свидетельство о направлении на работу, — уточнил Иван Ципко. — У каждой из этих категорий свой период отработки — два или один год, а у тех, кто обучался на условиях целевой подготовки, — пять лет».
Сроки обязательной отработки начинаются с даты приема выпускника на работу по распределению. В случае приема на работу выпускника до даты выдачи свидетельства о направлении на работу — с даты выдачи свидетельства о направлении на работу. Молодым предоставляются определенные гарантии и компенсации. Например, трудоустройство в соответствии с полученной специальностью, отдых после окончания учебного заведения и до трудоустройства продолжительностью 31 календарный день. А выпускникам, направленным для работы в качестве педагогических работников, — 45 календарных дней, в должности тренера-преподавателя по спорту — 60 календарных дней. По инициативе выпускника продолжительность отдыха может быть сокращена. «Специалист должен явиться на работу не позднее даты, указанной в направлении о распределении. По договоренности с нанимателем или в случае, например, болезни, выпускник может выйти на работу и позже. Но нужно помнить, что срок отработки начнется с того дня, когда он приступил к выполнению своих обязанностей, заключил трудовые отношения», — добавил инспектор.
«По закону им положена денежная помощь, размер, источники финансирования и порядок выплаты которой определяется правительством, — отметил Иван Ципко. — Денежную помощь выплачивают молодым специалистам, получившим высшее и среднее специальное образование, в размере месячной стипендии, назначенной им в последнем перед выпуском семестре. Справка о размере стипендии выдается вместе с дипломом. Для молодых рабочих, получивших профессионально-техническое образование, такая помощь положена в размере тарифной ставки. В коллективном договоре организации эта сумма может быть увеличена, а также возможны дополнительные бонусы при трудоустройстве».
По словам правового инспектора труда, Трудовым кодексом предусмотрена компенсация молодому специалисту в связи с переездом на работу в другую местность. «Возмещается стоимость проезда выпускника и его семьи, расходы по провозу имущества, суточные за каждый день нахождения в пути и единовременное пособие. Если первые три пункта, которые я назвал, так скажем, не популярны, мало кто хочет заниматься сбором всех документов, чеков. Это все делается по инициативе работника, и если он предоставит все документы, то компенсация будет выплачена, — заверил Иван Ципко. — Единовременное пособие на самого работника выплачивается в размере его месячной тарифной ставки. И на каждого переезжающего члена семьи по ¼ от пособия самого работника».
Иван Ципко рассказал, что иногда возникают ситуации, когда для выплаты единовременного пособия у нового работника просят регистрацию по месту пребывания. «Законом не указано, что регистрация нужна. Данная гарантия никак не связана с регистрацией. Основной ее посыл — это переезд в другой населенный пункт, смена места жительства. Соответственно если работник зарегистрирован в одном городе, а его направляют на работу в другой населенный пункт, то ему обязаны выплатить единовременное пособие».
«Был случай, когда молодой человек учился в Минске и где-то здесь прописался за это время, чтобы было проще. И вот, живя фактически где-то в другом городе, он распределение получил в Минске. Придя на работу, он подал заявление на единовременную выплату. И что получается? На момент трудоустройства у него есть регистрация в Минске, и по документам он не меняет место жительства, а значит, в выплате этой компенсации работодатель может отказать, потому что нет факта переезда, — пояснил юрист. — Если есть факт переезда, то отказ со ссылкой на отсутствие регистрации беспочвенен. Зависимость выплаты данной компенсации от регистрации нигде не предусмотрена. Наниматели, где-то недопонимая или не желая выплачивать пособие, вводят в заблуждение молодых специалистов, чтобы не выплачивать им эти деньги. Когда к нам обращаются за помощью по таким вопросам, то всегда удается быстро найти понимание и молодой специалист получает то, что ему положено по закону».
Иногда молодые люди по разным причинам хотят сменить место работы до окончания срока отработки. «Согласно законодательству молодой специалист должен отработать указанный в направлении период в месте работы по распределению. Это его обязанность. И случается, что в этот период молодой специалист может быть уволен в связи с нарушением трудовых обязанностей. Тогда он должен выплатить компенсацию за обучение, — подчеркнул Иван Ципко. — Если человек хочет сменить место работы, то можно попробовать перераспределиться. Такая возможность предусмотрена законом. Для этого нужно обязательное участие учреждения образования, которое должно выдать новое направление на работу, и согласие двух нанимателей. Один должен предоставить документы, что работник им не нужен, а другой — что нужен. Собрав весь пакет документов, молодой специалист предоставляет его в учреждение образования, где рассматривается его запрос. А потом они перераспределяют его».
В срок обязательной работы по распределению по желанию молодого специалиста засчитываются периоды военной службы по призыву, военной службы по контракту, службы в резерве, альтернативной службы, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если эти периоды имели место во время отдыха после окончания учебного заведения и до трудоустройства или в период обязательной работы по распределению. «Здесь нужно обратить внимание, что это делается только по желанию работника. То есть работник по возвращении на работу по-прежнему имеет статус молодого специалиста, а наниматель не может уволить работника не за виновные действия в этот период, — уточнил инспектор. — Я сталкивался с ситуацией, когда молодой человек после службы в армии не захотел продолжать работать, а наниматель не отпускал его, аргументируя это тем, что тот не отработал обязательный срок. Вопрос был решен путем обращения в Министерство образования, где пояснили, что желание работника засчитать срочную службу в отработку должно быть удовлетворено. С декретом по уходу за ребенком работают те же условия».
По словам Ивана Ципко, написать такое заявление работник может как до выхода на работу, так и через какое-то время после.
Кроме того, профсоюзный юрист добавил, что при трудоустройстве по распределению молодой специалист при желании и достижении договоренности с нанимателем может заключить трудовой договор на срок больше того, который предусмотрен для обязательной отработки. «Обязательные год, два или пять — это минимальная гарантия того, что наниматель предоставляет ему работу во время периода распределения. Но никто не ограничивает свободу заключения договора — при приеме на работу наниматель и работник договариваются о его сроках. Контракт можно заключить сроком до пяти лет, если обе стороны заинтересованы в этом», — отметил он.
