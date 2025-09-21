Возмещение затрат за переезд, гарантия занятости после армии. Юрист о поддержке молодых специалистов

В срок обязательной работы по распределению по желанию молодого специалиста засчитываются периоды военной службы по призыву, военной службы по контракту, службы в резерве, альтернативной службы, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если эти периоды имели место во время отдыха после окончания учебного заведения и до трудоустройства или в период обязательной работы по распределению. «Здесь нужно обратить внимание, что это делается только по желанию работника. То есть работник по возвращении на работу по-прежнему имеет статус молодого специалиста, а наниматель не может уволить работника не за виновные действия в этот период, — уточнил инспектор. — Я сталкивался с ситуацией, когда молодой человек после службы в армии не захотел продолжать работать, а наниматель не отпускал его, аргументируя это тем, что тот не отработал обязательный срок. Вопрос был решен путем обращения в Министерство образования, где пояснили, что желание работника засчитать срочную службу в отработку должно быть удовлетворено. С декретом по уходу за ребенком работают те же условия».