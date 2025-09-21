Ричмонд
Возмещение затрат за переезд, гарантия занятости после армии. Юрист о поддержке молодых специалистов

Какие компенсации имеет право получить молодой специалист и что для этого необходимо, корреспонденту БЕЛТА рассказал главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» Иван Ципко.

Для большинства молодых специалистов уже заканчивается второй месяц работы на первых местах. Зачастую в это время их переполняют волнение, растерянность и даже страх. Новые город, работа, люди — все это влияет на них. Волнуются они в это время и по поводу различных гарантий и компенсаций, которые положены молодым специалистам по Трудовому кодексу, а также по внутренним локальным нормативным актам. Иногда случается так, что новый работник, не зная нюансов, упускает возможность воспользоваться положенными ему по закону выплатами. Какие компенсации имеет право получить молодой специалист и что для этого необходимо, корреспонденту БЕЛТА рассказал главный правовой инспектор труда Белорусского профсоюза работников отраслей промышленности «БЕЛПРОФМАШ» Иван Ципко.

Согласно Кодексу об образовании, выпускники, работающие по распределению, являются в течение срока обязательной работы по распределению молодыми специалистами или молодыми рабочими (служащими). «Это выпускники не только высших учебных заведений, но и средних специальных, профессионально-технических, которые обучались на бюджетной основе и получили свидетельство о направлении на работу, — уточнил Иван Ципко. — У каждой из этих категорий свой период отработки — два или один год, а у тех, кто обучался на условиях целевой подготовки, — пять лет».

Сроки обязательной отработки начинаются с даты приема выпускника на работу по распределению. В случае приема на работу выпускника до даты выдачи свидетельства о направлении на работу — с даты выдачи свидетельства о направлении на работу. Молодым предоставляются определенные гарантии и компенсации. Например, трудоустройство в соответствии с полученной специальностью, отдых после окончания учебного заведения и до трудоустройства продолжительностью 31 календарный день. А выпускникам, направленным для работы в качестве педагогических работников, — 45 календарных дней, в должности тренера-преподавателя по спорту — 60 календарных дней. По инициативе выпускника продолжительность отдыха может быть сокращена. «Специалист должен явиться на работу не позднее даты, указанной в направлении о распределении. По договоренности с нанимателем или в случае, например, болезни, выпускник может выйти на работу и позже. Но нужно помнить, что срок отработки начнется с того дня, когда он приступил к выполнению своих обязанностей, заключил трудовые отношения», — добавил инспектор.

«По закону им положена денежная помощь, размер, источники финансирования и порядок выплаты которой определяется правительством, — отметил Иван Ципко. — Денежную помощь выплачивают молодым специалистам, получившим высшее и среднее специальное образование, в размере месячной стипендии, назначенной им в последнем перед выпуском семестре. Справка о размере стипендии выдается вместе с дипломом. Для молодых рабочих, получивших профессионально-техническое образование, такая помощь положена в размере тарифной ставки. В коллективном договоре организации эта сумма может быть увеличена, а также возможны дополнительные бонусы при трудоустройстве».

По словам правового инспектора труда, Трудовым кодексом предусмотрена компенсация молодому специалисту в связи с переездом на работу в другую местность. «Возмещается стоимость проезда выпускника и его семьи, расходы по провозу имущества, суточные за каждый день нахождения в пути и единовременное пособие. Если первые три пункта, которые я назвал, так скажем, не популярны, мало кто хочет заниматься сбором всех документов, чеков. Это все делается по инициативе работника, и если он предоставит все документы, то компенсация будет выплачена, — заверил Иван Ципко. — Единовременное пособие на самого работника выплачивается в размере его месячной тарифной ставки. И на каждого переезжающего члена семьи по ¼ от пособия самого работника».

Иван Ципко рассказал, что иногда возникают ситуации, когда для выплаты единовременного пособия у нового работника просят регистрацию по месту пребывания. «Законом не указано, что регистрация нужна. Данная гарантия никак не связана с регистрацией. Основной ее посыл — это переезд в другой населенный пункт, смена места жительства. Соответственно если работник зарегистрирован в одном городе, а его направляют на работу в другой населенный пункт, то ему обязаны выплатить единовременное пособие».

«Был случай, когда молодой человек учился в Минске и где-то здесь прописался за это время, чтобы было проще. И вот, живя фактически где-то в другом городе, он распределение получил в Минске. Придя на работу, он подал заявление на единовременную выплату. И что получается? На момент трудоустройства у него есть регистрация в Минске, и по документам он не меняет место жительства, а значит, в выплате этой компенсации работодатель может отказать, потому что нет факта переезда, — пояснил юрист. — Если есть факт переезда, то отказ со ссылкой на отсутствие регистрации беспочвенен. Зависимость выплаты данной компенсации от регистрации нигде не предусмотрена. Наниматели, где-то недопонимая или не желая выплачивать пособие, вводят в заблуждение молодых специалистов, чтобы не выплачивать им эти деньги. Когда к нам обращаются за помощью по таким вопросам, то всегда удается быстро найти понимание и молодой специалист получает то, что ему положено по закону».

Иногда молодые люди по разным причинам хотят сменить место работы до окончания срока отработки. «Согласно законодательству молодой специалист должен отработать указанный в направлении период в месте работы по распределению. Это его обязанность. И случается, что в этот период молодой специалист может быть уволен в связи с нарушением трудовых обязанностей. Тогда он должен выплатить компенсацию за обучение, — подчеркнул Иван Ципко. — Если человек хочет сменить место работы, то можно попробовать перераспределиться. Такая возможность предусмотрена законом. Для этого нужно обязательное участие учреждения образования, которое должно выдать новое направление на работу, и согласие двух нанимателей. Один должен предоставить документы, что работник им не нужен, а другой — что нужен. Собрав весь пакет документов, молодой специалист предоставляет его в учреждение образования, где рассматривается его запрос. А потом они перераспределяют его».

В срок обязательной работы по распределению по желанию молодого специалиста засчитываются периоды военной службы по призыву, военной службы по контракту, службы в резерве, альтернативной службы, период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, если эти периоды имели место во время отдыха после окончания учебного заведения и до трудоустройства или в период обязательной работы по распределению. «Здесь нужно обратить внимание, что это делается только по желанию работника. То есть работник по возвращении на работу по-прежнему имеет статус молодого специалиста, а наниматель не может уволить работника не за виновные действия в этот период, — уточнил инспектор. — Я сталкивался с ситуацией, когда молодой человек после службы в армии не захотел продолжать работать, а наниматель не отпускал его, аргументируя это тем, что тот не отработал обязательный срок. Вопрос был решен путем обращения в Министерство образования, где пояснили, что желание работника засчитать срочную службу в отработку должно быть удовлетворено. С декретом по уходу за ребенком работают те же условия».

По словам Ивана Ципко, написать такое заявление работник может как до выхода на работу, так и через какое-то время после.

Кроме того, профсоюзный юрист добавил, что при трудоустройстве по распределению молодой специалист при желании и достижении договоренности с нанимателем может заключить трудовой договор на срок больше того, который предусмотрен для обязательной отработки. «Обязательные год, два или пять — это минимальная гарантия того, что наниматель предоставляет ему работу во время периода распределения. Но никто не ограничивает свободу заключения договора — при приеме на работу наниматель и работник договариваются о его сроках. Контракт можно заключить сроком до пяти лет, если обе стороны заинтересованы в этом», — отметил он.

БЕЛТА. -0-