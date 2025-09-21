В поселке Мокшан Пензенской области открыли женскую консультацию

На сегодняшний день на обслуживании в женской консультации числятся более 12 тыс. женщин, из них более 4 тыс. — репродуктивного возраста. Также специалисты больницы заботятся о здоровье подрастающего поколения — под наблюдением находятся около 2 тыс. девочек в возрасте до 17 лет.