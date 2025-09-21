В поселке Мокшан Пензенской области открыли женскую консультацию

Женскую консультацию открыли в районной больнице рабочего поселка Мокшан Пензенской области после модернизации по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.
«Для всех женщин нашего поселка это не просто открытие консультации. Это воплощение давней мечты, где каждая женщина сможет получить высококвалифицированную медицинскую помощь в комфортных, современных условиях», — отметила главный врач Мокшанской районной больницы Елена Леошина.
Всего в процессе модернизации для дооснащения кабинетов было приобретено 166 единиц нового оборудования. Кабинеты врачей-гинекологов оборудованы современными аппаратами УЗИ, фетальными мониторами для наблюдения за состоянием плода, электрокардиографами, аппаратами радиоволновой терапии и многим другим. Также полностью обновлена медицинская мебель.
На сегодняшний день на обслуживании в женской консультации числятся более 12 тыс. женщин, из них более 4 тыс. — репродуктивного возраста. Также специалисты больницы заботятся о здоровье подрастающего поколения — под наблюдением находятся около 2 тыс. девочек в возрасте до 17 лет.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.