Новое оборудование получили семь школ Зилаирского района Башкирии

Оборудование, предназначенное для кабинетов труда и основ безопасности и защиты Родины, поступило в образовательные учреждения сел Зилаир, Юлдыбаево, Юмагужино, Ямансаз, Ивано-Кувалат и Матраево. В школах появились макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, ручных гранат, а также общевойсковой защитный комплект и противогаз. В кабинетах труда установят верстаки с защитным экраном, станки лазерной резки, углошлифовальные машины, приборы для выжигания по дереву, манекены и швейные машинки.