Новое оборудование получили семь школ Зилаирского района Башкирии

Семь школ Зилаирского района Республики Башкортостан получили новое оборудование по нацпроекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в местной администрации.
Оборудование, предназначенное для кабинетов труда и основ безопасности и защиты Родины, поступило в образовательные учреждения сел Зилаир, Юлдыбаево, Юмагужино, Ямансаз, Ивано-Кувалат и Матраево. В школах появились макеты автомата Калашникова и пистолета Макарова, ручных гранат, а также общевойсковой защитный комплект и противогаз. В кабинетах труда установят верстаки с защитным экраном, станки лазерной резки, углошлифовальные машины, приборы для выжигания по дереву, манекены и швейные машинки.
«Такое оснащение позволит не только улучшить условия для обучения, но и сформировать у детей правильные навыки и знания, необходимые для их будущей профессиональной деятельности. Мы уверены, что эти инвестиции в образование станут основой для успешного будущего наших детей», — отметили в администрации района.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.