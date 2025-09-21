Центральную площадь в Заводоуковске Тюменской области благоустроили на 73%

Благоустройство площади на Уке в Заводоуковске Тюменской области уже выполнено на 73%, сообщили в региональном департаменте жилищно-коммунального хозяйства. Работы ведутся по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», их планируют завершить в 2025 году.
Проект реализуют на площади 1,9 гектара. На территории между администрацией округа и железнодорожным вокзалом появятся событийная площадка, гастрономическая зона и территория для отдыха с фонтаном.
Подрядная организация завершает земляные работы, почти на 70% выполнено устройство дорожных покрытий, также установлена часть малых архитектурных форм. Кроме того, специалисты продолжают возводить здание будущего кафе с летним молодежным пространством.
Отметим, проект благоустройства центральной площади победил во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.