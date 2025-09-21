Ричмонд
Психолог Чеботарева: смех улучшает кровообращение и работу сердца

Эксперт назвала смех гимнастикой для всего организма.

Источник: Аргументы и факты

Смех является своеобразной гимнастикой для организма и приносит пользу сердцу, легким и даже психике, заявила в интервью KP.RU психолог, профессор МГППУ Елена Чеботарева.

Она рассказала, что во время смеха активно работает мозг, вовлечены в процесс мышцы лица и тела, а дыхание становится глубже.

«Благодаря этому легкие полностью очищаются от “старого” воздуха, а органы получают больше кислорода. Это улучшает работу сердца и сосудов», — пояснила эксперт.

Кроме того, во время смеха работает диафрагма (мышца под легкими), массируя внутренние органы, в вызывающий слезы смех прочищает слезные каналы, рассказала Чеботарева.

