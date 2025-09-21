Подмосковные леса под угрозой: бездумная вырубка набирает обороты

Подмосковье славится своими живописными уголками природы: одно из ее неоспоримых богатств — это леса, которые занимают 45% территории Московской области. Однако сегодня столичный регион сталкивается с серьезной экологической проблемой.
Бездумная вырубка вековых деревьев ради жилой застройки, добычи песка и строительства промышленных объектов становится все более распространенным явлением. В результате Москва и область могут лишиться зеленых легких. «МК» попытался разобраться, насколько серьезна эта угроза.
Ящик Пандоры.
В третью субботу сентября в Московской области по традиции отмечают День подмосковного леса. По этому поводу Комитет лесного хозяйства региона на своей страничке в соцсетях опубликовал праздничный релиз. Чиновники из лесного ведомства напомнили жителям, как прекрасны подмосковные леса, а также как бы невзначай похвалили сами себя — мол, Московская область очень много делает для сохранения своего зеленого богатства. И тут открылся ящик Пандоры…
Такого количества гневных, едких и обличительных комментариев под постами подмосковных чиновников соцсети не видели, наверно, с января 2024 года, когда из-за массовых аварий на теплосетях половина Подмосковья осталась в трескучие морозы без отопления.
Вот только несколько выдержек из комментариев местных жителей, которые они оставили на страничке Комлесхоза.
«Томилинский лесопарк — жертва Люберецкого муниципального предприятия “МУ Дирекция парков”, которое является лесопользователем. С его позволения подрядная организация, занимающаяся благоустройством, вырубает здоровые деревья и кустарники, губит почвенный слой, устанавливает бетонные сооружения, проводит канализационные сети — и все это безобразие творится на землях Гослесфонда», — пишет Марта Дорофеева.
Другой пример приводит Ирина Корнеева из подмосковной Черноголовки. Она пишет, что лесные участки рядом с наукоградом были незаконно переведены из государственной собственности в частную и теперь, видимо, будут застраиваться. А Комитет лесного хозяйства на просьбы жителей вмешаться и остановить противоправные действия отвечает, что этот лес вовсе и не лес даже, и Лесфонду никогда не принадлежал, хотя у жителей имеют на этот счет все подтверждающие документы.
У Николая Маркина, жителя города Раменское, тоже есть претензии к подмосковному Комлесхозу. Он спрашивает, что сделали сотрудники ведомства, чтобы сохранить реликтовые сосны в Булонском лесу, когда там решили построить жилой квартал? «Ничего не сделали», — подытоживает мужчина.
Еще одну грустную историю описывает Вера Мусиенко. По ее словам, региональный Комитет лесного хозяйства бросил Ромашковский лес (Одинцовский округ). Он, кстати, входил в состав природного заказника «Леса Серебряноборского лесничества», но был выведен из ООПТ, когда областные власти решили провести там благоустройство, а заодно разрешили построить развлекательный комплекс.
В результате, пишет Вера, на огромной площади (193442 кв. м. — это 40 футбольных полей!) был вырублен не только лес, но вообще уничтожено все живое. Теперь вместо вековых деревьев, которые давали птицам и животным кров и стол, а людям дарили душевные силы, радость и здоровье, появился ФОК, бани, ресторан и парковка.
«Согласовано: уничтожить».
К сожалению, то, что описывают люди в соцсетях, это не единичные случаи бесхозяйственности или чьего-то злого умысла. Экологические нарушения принимают системный характер, а в результате мы имеем вот такую пугающую статистику:
Городской округ Балашиха — 15,5% утраченных лесов;
Луховицкий округ — 11,9% вырубленных территорий;
Красногорский городской округ — 10,2% утраченных лесов.
«МК» неоднократно писал про случаи варварского уничтожения лесов в Подмосковье. Например, месяц назад большой читательский резонанс вызвала публикация про вырубки лесов в разных частях Подмосковья под песчаные карьеры. В частности, в городском округе Руза рядом с деревней Редькино началась масштабная вырубка реликтового леса на площади 400 гектаров. Жители окрестных деревень уже 5 лет сражаются за сохранность уникального уголка природы, где обитает 26 краснокнижных видов флоры и фауны. Люди пишут во все инстанции, требуют вмешаться и остановить уничтожение уникального уголка природы, но вместо ответа по существу дела им приходят безликие, написанные под копирку чиновничьи отписки.
Аналогичный экологический скандал разразился в другом муниципалитете Подмосковья — Одинцовском городском округе, где жители поселка Малые Вяземы выступают против вырубки леса под застройку коттеджей.
Впервые информация о массовой рубке деревьев в пушкинских местах появилась еще в начале лета. Люди стали бить тревогу сразу же, как только увидели тяжелую технику в лесу, но в Комитете лесного хозяйства Московской области их заверили, что это санитарные рубки, которые необходимы для сохранения здорового леса и поэтому абсолютно законны.
«Будут вырубаться только те деревья, которые пострадавшем от ураганов, прошедших в Подмосковье летом прошлого года. Там было проведено лесопатологическое обследование, подтвердившее необходимость санитарной рубки», — уверяли чиновники.
Однако, по словам местных жителей, рабочие выпиливают целые и здоровые ели и сосны, а те, что пострадали от урагана они не трогают. «Завалы из упавших и сломанных деревьев остаются нетронутые, — жалуются экоактивисты. — Зато уже выпилены огромные поляны в здоровом лесу. По словам председателя ближайшего СНТ, эти участки готовят под застройку коттеджных посёлков».
Правда, иногда бывают и счастливые истории в лесном хозяйстве Подмосковья. Вот недавно на территории Истринского и Красногорского городских округов появился новый природный заказник регионального значения «Истринская лесная дача» площадь 540 га. Однако по поводу этого события в соцсетях защитников природы полно едких комментариев. Злые языки утверждают, что заказник там появился случайно: местный лес граничит с многочисленными элитными посёлками, расположенными на Новой Риге и Ильинском шоссе. Не иначе, как уважаемые люди решили защитить лес рядом со своими роскошными вилами".
Судят по плодам.
По словам экспертов, Московская область теряет свои лесные массивы с пугающей скоростью. По последним данным, около трети всех лесов региона находится в зоне интенсивной застройки. При этом лесовосстановительные работы часто проводятся формально, без должного внимания к качеству и перспективам приживаемости новых насаждений.
На днях был опубликован доклад экспертной экологической организации «Земля касается каждого» по итогам мониторинга лесовосстановительных работ, которые проводились в Подмосковье на месте сплошных санитарных рубок. Выводы экспертов неутешительные: Московская область тратит колоссальные ресурсы — миллиарды рублей — на лесовосстановление, но при этом в лесных хозяйствах не могут наладить должный уход за молодыми саженцами деревьев, отчего те погибают.
По словам автора доклада Алексея Ярошенко, чаще всего сажают сосну и ель, а зарастает всё более быстрорастущими берёзой и осиной, в результате сосна гибнет.
«Нередко сажают там, где по уму сажать не надо, например, рядом с дорогами и массивами жилой застройки. Потому что в таких местах естественные лиственные молодняки и вырастают быстрее, и горят гораздо меньше. Кроме этого, способы подготовки почвы и самой посадки часто не учитывают ни особенности местных почв и растительности, ни эстетическую ценность леса. В общем, делается много и дорого, но результаты оставляют желать лучшего. Области явно нужна хорошо продуманная лесная политика с четко определенными целями на десятки лет вперед, чтобы не просто вкладывать в лесовосстановление много сил и денег, а делать это с наибольшей пользой для жителей всего столичного региона», — подводит итог эксперт.
Очень часто в ответ на жалобы местных жителей, что в ходе благоустройства лесопарковых зон варварски вырубают здоровые деревья, что рабочие, прокладывающие там коммуникации и дорожную сеть, не церемонясь, подрывают у деревьев корни, от чего те в последствие гибнут, чиновники заверяют зеленых защитников, что на месте каждого утраченного дерева обязательно посадят новое. Однако в реальности должны пройти долгие годы, прежде чем из маленького саженца вырастет полноценный дуб или сосна. Да и то не факт, что саженец приживется, поэтому каждое взрослое здоровое дерево должно иметь свою непреложную ценность, которую тот, кто заносит над ним топор, обязан будет заплатить.