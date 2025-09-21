Подмосковные леса под угрозой: бездумная вырубка набирает обороты

Другой пример приводит Ирина Корнеева из подмосковной Черноголовки. Она пишет, что лесные участки рядом с наукоградом были незаконно переведены из государственной собственности в частную и теперь, видимо, будут застраиваться. А Комитет лесного хозяйства на просьбы жителей вмешаться и остановить противоправные действия отвечает, что этот лес вовсе и не лес даже, и Лесфонду никогда не принадлежал, хотя у жителей имеют на этот счет все подтверждающие документы.