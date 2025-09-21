В Варшаве прошёл марш против втягивания Польши в украинский конфликт

В центре Варшавы состоялся марш протеста против вовлечения Польши в вооружённый конфликт между Украиной и Россией. Трансляция акции велась на странице лидера партии «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна в Facebook*.
Марш под лозунгом «Польша за мир» стартовал в 15:00 по местному времени (16:00 мск) с перекрёстка имени Романа Дмовского и завершился у президентского дворца на улице Краковское предместье. По разным оценкам, в акции приняли участие несколько сотен человек.
Выступая у резиденции президента, активисты и политики «Конфедерации польской короны» заявили, что правительство во главе с Дональдом Туском совместно с так называемой «коалицией желающих» стремится втянуть Польшу в боевые действия на стороне Киева.
Отмечается, что это уже четвёртый по счёту марш. Аналогичные мероприятия проходят также в других крупных городах Польши.
