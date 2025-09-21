Ричмонд
В Варшаве прошёл марш против втягивания Польши в украинский конфликт

Акции проходят и в других крупных польских городах.

Источник: Аргументы и факты

В центре Варшавы состоялся марш протеста против вовлечения Польши в вооружённый конфликт между Украиной и Россией. Трансляция акции велась на странице лидера партии «Конфедерация польской короны» Гжегожа Брауна в Facebook*.

Марш под лозунгом «Польша за мир» стартовал в 15:00 по местному времени (16:00 мск) с перекрёстка имени Романа Дмовского и завершился у президентского дворца на улице Краковское предместье. По разным оценкам, в акции приняли участие несколько сотен человек.

Выступая у резиденции президента, активисты и политики «Конфедерации польской короны» заявили, что правительство во главе с Дональдом Туском совместно с так называемой «коалицией желающих» стремится втянуть Польшу в боевые действия на стороне Киева.

Отмечается, что это уже четвёртый по счёту марш. Аналогичные мероприятия проходят также в других крупных городах Польши.

Накануне сообщалось, что западная разведка назвала инцидент с дронами в Польше несчастным случаем.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещённой в РФ.

