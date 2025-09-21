В селе Высоком Самарской области отремонтировали детский сад

Детский сад № 15 «Родничок» в селе Высоком Самарской области отремонтировали при поддержке нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Пестравского района.
За время летних каникул в дошкольном учреждении обновили все инженерные коммуникации, электрику, канализацию и заменили окна. В здании появился спортзал, в музыкальном зале постелили мягкий ковролин.
Кроме того, подрядная организация обновила стены, уложила новую плитку, заменила системы автоматической пожарной сигнализации и залила отмостку. Специалисты благоустроили территорию учреждения, заасфальтировав прилегающую площадь.
Напомним, также летом в селе Богдановка Самарской области провели ремонт детского сада «Ручеек».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.