Садальский осудил SHAMAN за отказ от голосования на «Интервидении»

Актер Стас Садальский раскритиковал российского певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, за то, что тот отказался от участия в голосовании на «Интервидении».

По его словам, решение Дронова выглядело так, словно «боец вышел на ринг» и заявил, что уже «всех победил».

— Шаман плохо выглядел, кринж и песня с поступком (отказа участия в конкурсе) зашквар. А вы не считаете, что Шаман опозорился и страну подвел, — написал Садальский в публикации в личном блоге.

Также Садальского возмутило, что Дронов буквально сам отказался участвовать в конкурсе, хотя на подобные мероприятия за рубежом Россию и вовсе не приглашают.

SHAMAN попросил членов жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе. Он не захотел претендовать на победу, заявив, что так будет правильнее «по законам гостеприимства», а Россия уже победила, поскольку смогла организовать конкурс и принять большое количество иностранных гостей.

Победителем «Интервидения» стал вьетнамский певец Дык Фук. Он выступал под 20-м номером с композицией «Phu Dong Thien Vuong», набрав 422 балла по итогам голосования жюри.

«Вечерняя Москва» рассказала об итогах «Интервидения», отметила яркие номера и раскрыла подробности конкурса, который прошел на площадке «Live Арена» в Москве. Это был 10-й конкурс в истории «Интервидения», впервые он состоялся в Чехословакии в 1965 году.