Садальский осудил SHAMAN за отказ от голосования на «Интервидении»

SHAMAN попросил членов жюри «Интервидения» не оценивать его выступление на конкурсе. Он не захотел претендовать на победу, заявив, что так будет правильнее «по законам гостеприимства», а Россия уже победила, поскольку смогла организовать конкурс и принять большое количество иностранных гостей.