Сколько продлится жаркая летняя погода в Молдове: До +30 градусов, много солнца и отсутствие дождей — радуемся последним теплым денькам

Прогноз погоды в Молдове на понедельник, 22 сентября 2025, и ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Жара не уходит.

Днем — до +30 градусов.

Солнечно.

Ночью, правда, холодно — +11 градусов.

Осадков не ожидается.

Но летняя жара скоро уйдет. Уже в среду температура опустится до +25 градусов днем, а в последующие дни упадет до +18 градусов.

