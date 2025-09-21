Сколько продлится жаркая летняя погода в Молдове: До +30 градусов, много солнца и отсутствие дождей — радуемся последним теплым денькам

Жара не уходит.
Днем — до +30 градусов.
Солнечно.
Ночью, правда, холодно — +11 градусов.
Осадков не ожидается.
Но летняя жара скоро уйдет. Уже в среду температура опустится до +25 градусов днем, а в последующие дни упадет до +18 градусов.
