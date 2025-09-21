Ричмонд
Найдены два вида бактерий, которые привели к гибели армии Наполеона в 1812 году

Специалисты провели анализ зубов тел 13 военных.

МАДРИД, 21 сентября. /ТАСС/. Ученые провели анализ ДНК из зубов 13 солдат, тела которых находились в братской могиле наполеоновской армии в Вильнюсе, и обнаружили два вида опасных бактерий. Они могли привести к гибели многих участников военной кампании 1812 года, сообщило 14 сентября испанское издание ABC.

В каждом из обследованных тел обнаружены боррелия возвратного тифа (borrelia recurrentis) и сальмонелла паратифа типа C (salmonella enterica paratyphi C). Эти бактерии передаются со вшами и другими паразитами.

Уточняется, что брюшной тиф не упоминался в исторических источниках о Наполеоновских войнах, однако исследователи полагают, что его могли не заметить в силу неспецифичности и разнообразии симптомов.