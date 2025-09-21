Учёные открыли 2 новых вида бактерий, уничтоживших армию Наполеона в России

При этом учёные подчеркивают, что паратиф был хорошо известен в Европе к началу XIX века и передавался через загрязнённую пищу или воду. Его симптомы, такие как головная боль, сыпь, слабость, диарея, рвота могли маскироваться на фоне других заболеваний. Интересно, что ни один из официальных документов похода Наполеона не упоминал паратиф, вероятно, из-за схожести клинической картины с другими болезнями.