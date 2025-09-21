Учёные открыли 2 новых вида бактерий, уничтоживших армию Наполеона в России

Учёные установили, что гибель армии Наполеона во время кампании в России в 1812 году могла быть вызвана не только известными ранее болезнями, но и двумя ранее не выявленными возбудителями. Об этом сообщает испанская газета ABC.
Анализ ДНК из останков зубов 13 солдат наполеоновской армии, обнаруженных в братской могиле в Вильнюсе (в 2001 году раскопали захоронение с более чем 3200 телами), показал наличие двух опасных инфекций — Borrelia recurrentis, вызывающей возвратный тиф, и Salmonella enterica paratyphi C, вызывающей за паратиф. Оба заболевания передаются через кровососущих паразитов, в частности, вшей.
До недавнего времени историки полагали, что основной причиной массовой гибели солдат стали сыпной тиф и окопная лихорадка. Однако новые исследования не обнаружили достоверных следов их возбудителей.
При этом учёные подчеркивают, что паратиф был хорошо известен в Европе к началу XIX века и передавался через загрязнённую пищу или воду. Его симптомы, такие как головная боль, сыпь, слабость, диарея, рвота могли маскироваться на фоне других заболеваний. Интересно, что ни один из официальных документов похода Наполеона не упоминал паратиф, вероятно, из-за схожести клинической картины с другими болезнями.
Ранее в научном портале bioRxiv.org был опубликован материал, согласно которому учёные считают, что армию Наполеона могли уничтожить не только холод и голод, но и массовые вспышки паратифа и возвратного тифа.