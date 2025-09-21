В Приморье с начала сезона зафиксировали 8 случаев клещевого энцефалита

С начала сезона активности клещей в 2025 году у жителей Приморского края зафиксировано восемь случаев заражения вирусным энцефалитом, 70 случаев — инфицирования боррелиозом, а клещевой риккетсиоз выявлен у 123 человек, пишет PrimaMedia.ru со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по региону.
По данным ведомства, всего за это время в медорганизации с укусами клещей обратилось 6901 человек, специалисты исследовали 5118 экземпляров извлеченных членостоногих (71,2% от общего числа пострадавших).
При этом антиген вируса клещевого энцефалита обнаружили в 18 исследованных клещах, жителям края провели экстренную профилактику заражения противоклещевым иммуноглобулином, рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали первые случаи гранулоцитарного анаплазмоза — инфекции, которая может вызвать тяжёлые осложнения. Врач общей практики Роман Фишкин рассказал aif.ru, как проявляется инфекция.