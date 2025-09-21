Новая школа в поселке Краснодарском на Кубани готова почти наполовину

«Современные школы — это не просто образовательные учреждения, это места притяжения, где каждый ребенок может раскрыться во всех направлениях. Мы строим их так, чтобы детям здесь было интересно, чтобы они могли не только получать качественное базовое образование, но и заниматься внеклассной деятельностью — спортом, творчеством, развивать свои способности. Школа должна стать центром жизни, а не просто местом, где проходят уроки», — подчеркнул руководитель департамента строительства края Игорь Федосов.