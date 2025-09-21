Новая школа в поселке Краснодарском на Кубани готова почти наполовину

Строительная готовность школы на 1100 мест в поселке Краснодарском составляет 48%. Учреждение возводят в ходе реализации нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в департаменте строительства Краснодарского края.
Школа общей площадью свыше 17,7 тыс. кв. м спроектирована с учетом разделения на две самостоятельные функциональные зоны: начальная школа на 400 учащихся и средняя — на 700. Помимо стандартных учебных помещений, в учреждении оборудуют тренажерный зал, хореографическую студию, кабинеты логопеда и педагога-психолога. Также там будет зал лечебной физкультуры.
Для творческих мероприятий предусмотрены два актовых зала — большой на 476 мест и малый на 204, а также школьный музей и просторная библиотека.
«Современные школы — это не просто образовательные учреждения, это места притяжения, где каждый ребенок может раскрыться во всех направлениях. Мы строим их так, чтобы детям здесь было интересно, чтобы они могли не только получать качественное базовое образование, но и заниматься внеклассной деятельностью — спортом, творчеством, развивать свои способности. Школа должна стать центром жизни, а не просто местом, где проходят уроки», — подчеркнул руководитель департамента строительства края Игорь Федосов.
Перед главным входом в школу сделают парадную площадку для торжественных линеек и праздников. Во внутренних двориках появятся зоны отдыха и игровые пространства для детей, а в западной части прилегающей территории — спортивная зона с мини-футбольным полем, баскетбольными и волейбольными площадками, беговыми дорожками, полосой препятствий, местами для прыжков в длину и активных игр.
В разных блоках здания ведется армирование и бетонирование перегородок, штукатурка стен, монтаж инженерных систем внутри здания и на прилегающей территории.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.