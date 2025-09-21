Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США на торгах нашли картины, украденные нацистами у еврейской семьи

В США предотвращена продажа художественных произведений, похищенных нацистами в годы Второй мировой войны. Резонансный инцидент произошёл в городе Ньюарк, штат Огайо, где на аукционе планировалась реализация картин, принадлежавших когда-то немецкому еврею Адольфу Шлоссу. Об этом сообщает The New York Times.

Источник: Life.ru

Две цветочные композиции, написанные на меди и приписываемые известному голландскому художнику Амброзиусу Босхарту, входили в обширную коллекцию из более чем 300 произведений искусства, насильственно изъятых нацистами в 1943 году. Инвентарные номера S16 и S17, обнаруженные на оборотной стороне полотен, стали ключевым доказательством их противоправного происхождения.

Благодаря оперативным действиям некоммерческой организации Monuments Men and Women Foundation картины были сняты с аукциона. Председатель фонда Роберт М. Эдсел лично вмешался в ситуацию, предотвратив незаконную продажу культурных ценностей.

Ранее Life.ru сообщал, что во Франции обнаружили считавшаяся утраченной картину Питера Пауля Рубенса «Распятие Христа», созданную в 1613 году. Уникальная находка была сделана во время подготовки к продаже одного из столичных особняков в 2024 году. Экспертиза историка искусства Нила Буттнера подтвердила подлинность произведения.