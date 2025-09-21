В США на торгах нашли картины, украденные нацистами у еврейской семьи

Две цветочные композиции, написанные на меди и приписываемые известному голландскому художнику Амброзиусу Босхарту, входили в обширную коллекцию из более чем 300 произведений искусства, насильственно изъятых нацистами в 1943 году. Инвентарные номера S16 и S17, обнаруженные на оборотной стороне полотен, стали ключевым доказательством их противоправного происхождения.