Один из лучших вратарей в истории НХЛ Берни Парент умер в 80 лет

Один из величайших вратарей в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ), бывший вратарь и тренер команды НХЛ «Филадельфия Флайерз», а также член Зала хоккейной славы, Берни Парент умер на 81-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба лиги.
Благодаря Парента «Филадельфия» удостоилась двух Кубков Стэнли в 1974 и 1975 годах, с тех пор клуб не смог повторить этот успех. Парент дважды подряд был признан лучшим вратарем сезона и самым ценным игроком плей-офф.
Фраза «Только бог спасает больше, чем Берни Парент» на протяжении многих лет была известным слоганом в Филадельфии, говорится в публикации.
Карьера Парента завершилась в 1979 году. Ему было 34 года, после несчастного случая, когда клюшка попала ему в глаз. Однако он позже вернулся в клуб в качестве тренера и амбассадора.
В 1979 году «Филадельфия» вывела из обращения его номер, а в 1984 году он стал первым бывшим игроком клуба, вошедшим в Зал хоккейной славы. В 2017 году НХЛ включила Парента в список ста величайших игроков в истории лиги, наряду с 14 другими голкиперами.