В башкирском селе Верхний Изяк открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Теперь местные жители смогут рядом с домом пройти вакцинацию, измерить давление, приобрести лекарства.

Новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), построенный в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», открыли в селе Верхний Изяк Благовещенского района Республики Башкортостан. Об этом сообщили в районной администрации.

Теперь местные жители смогут рядом с домом пройти вакцинацию, измерить давление, воспользоваться телемедицинскими консультациями врачей узких специальностей, а также приобрести необходимые лекарственные препараты.

«Отмечу, что в 2025 году мы открываем уже второй ФАП, первый был в селе Ахлыстино. До конца этого года планируем открыть еще один модульный фельдшерский пункт в деревне Турушла», — рассказала глава районной администрации Анна Карабанова.

Напомним, с 2019 по 2024 годы в Благовещенском районе возвели уже семь модульных фельдшерско-акушерских пунктов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.