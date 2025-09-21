«Глобальных стратегических и оперативных проблем нет». Муравейко об учениях «Запад-2025»

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Как прошли учения «Запад-2025» и о значении такого масштабного мероприятия в эфире телеканала СТВ рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь Павел Муравейко, сообщает БЕЛТА.
По словам Павла Муравейко, подготовка и проведение учений сродни съемке хорошего широкоформатного художественного фильма. «Не потому, что будет сценарий, актеры будут действовать по заранее прописанному замыслу. Нет. Определяются цели, задачи, выбирается форма применения вооруженных сил. Будет это оборонительная операция или специальная. Будут это действия по уничтожению диверсионных разведывательных групп или по прикрытию границы. Под этот сценарий набираются основные варианты эпизодов, которые можно разыграть. Разница лишь в том, что те, кто принимает участие в учениях, не знают, как будет развиваться обстановка. Их вводят в тот минимальный уровень о том, как мы, обыватели, можем узнать, что происходит», — рассказал он.
Начальник Генштаба привел пример исходных данных: на границе прошли диверсионные разведывательные группы. «Естественно, командир, который привлекается к отработке этих вопросов, начинает анализировать обстановку, оценивать местность, определять решения, считать свои силы и средства и определять, какие направления надо прикрыть. Какими средствами огневого поражения воздействовать на эту диверсионную группу или незаконное вооруженное формирование, чтобы оно не ушло. После этого определяет, как блокировать, чтобы потом арестовать или уничтожить. И все это происходит в его голове. Он отрабатывает это на картах. Руководитель учения, естественно, наблюдая, как он это делает, вносит определенные коррективы», — сказал Павел Муравейко, добавив, что розыгрыш учений похож на шахматную партию, где каждый выполняет свою роль и задачу, и все это максимально приближено к боевой обстановке, к реальности.
Павел Муравейко также рассказал, что корректировки вносятся и в том случае, если вдруг участники учений узнали о задании, получили подсказку, обратив внимание, что на состоявшихся учениях такого не было. «В последние 10−12 лет, как мы проводим учения, таких фактов вообще не было. Потому что командиры сами заинтересованы учиться реальным действиям, — отметил начальник Генштаба. — Они говорят: кто его знает, ты мне оказал медвежью услугу или помог?».
Отвечая на вопрос, какие выводы сделаны уже сегодня по результатам учений «Запад-2025», Павел Муравейко отметил: «Сказать, что все очень хорошо или очень плохо — это, скажем так, гротескные два полюса, которые не ведут ни к чему хорошему. В каждом действии есть плюсы и минусы. Например, наши ПВОшники стреляли — один расчет не сбил ни одну цель. Начинаем разбираться почему — оказалось, подвела техника. До банальности просто: в нужный момент погасла ось прицела. Значит, для себя делаем вывод, что необходимо провести техническое обслуживание, увеличить направление и так далее. Если говорить про оперативные стратегические штабы и действия соединений, скажу так: на войне нет неправильных решений. Так же и на учении нет неправильных решений. Если командир принял, обосновал и войска их отработали и выполнили задачу, значит, войска управляемы и действуют хорошо».
Начальник Генерального штаба подчеркнул, что сегодня глобальных стратегических и оперативных проблем нет. «Есть тактические вопросы, которые надо решать», — сказал Павел Муравейко, добавив, что есть ряд моментов, связанных с физической и огневой подготовкой призывников, которых следует обучать. «Для этого проводятся учения, чтобы, объединив все в одно единое целое, на едином замысле и фоне, организовать взаимодействие и посмотреть, как работает система в целом», — заключил Павел Муравейко. -0-