«Глобальных стратегических и оперативных проблем нет». Муравейко об учениях «Запад-2025»

Отвечая на вопрос, какие выводы сделаны уже сегодня по результатам учений «Запад-2025», Павел Муравейко отметил: «Сказать, что все очень хорошо или очень плохо — это, скажем так, гротескные два полюса, которые не ведут ни к чему хорошему. В каждом действии есть плюсы и минусы. Например, наши ПВОшники стреляли — один расчет не сбил ни одну цель. Начинаем разбираться почему — оказалось, подвела техника. До банальности просто: в нужный момент погасла ось прицела. Значит, для себя делаем вывод, что необходимо провести техническое обслуживание, увеличить направление и так далее. Если говорить про оперативные стратегические штабы и действия соединений, скажу так: на войне нет неправильных решений. Так же и на учении нет неправильных решений. Если командир принял, обосновал и войска их отработали и выполнили задачу, значит, войска управляемы и действуют хорошо».