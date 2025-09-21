«Может обернуться началом полного хаоса»: Макрон публично признал риски конфискации замороженных российских активов

«Эти активы нельзя конфисковать у центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право. Нарушение международного законодательства может обернуться началом полного хаоса», — вынужден был признать очевидное Макрон.