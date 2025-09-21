«Может обернуться началом полного хаоса»: Макрон публично признал риски конфискации замороженных российских активов

Президент Франции Эммануэль Макрон публично признал, что следствием конфискации замороженных российских активов может стать «начало полного хаоса». Об этом французский лидер заявил во время интервью телеканалу CBS News.
Отвечая на вопрос журналиста, Макрон отметил, что конфисковать замороженные суверенные активы РФ без нарушения международного права совершенно не представляется возможным.
«Эти активы нельзя конфисковать у центрального банка даже в такой ситуации. Я считаю, что это вопрос доверия, и очень важно, чтобы наши страны уважали международное право. Нарушение международного законодательства может обернуться началом полного хаоса», — вынужден был признать очевидное Макрон.
Французский лидер пояснил, что исходя из этого еврочиновникам придется уважать международное право.
«Мы предсказуемы и не будем делать с этими замороженными активами все невозможное», — заявил Макрон.
Ранее KP.RU писал, что Германия передумала трогать активы России. Испуганный Мерц предупредил Европу о последствиях при использовании замороженных активов России.
Во время визита в Китай ситуацию с замороженными российскими активами прокомментировал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что изъятие российских замороженных активов, удерживаемых Западом, может нанести вред всей мировой экономике. Президент подчеркнул, что на Западе те, «кто поумнее», также понимают, что подобные действия могут сломать все принципы международной экономической деятельности.
А в США группа сенаторов от обеих партий представила законопроект, направленный на регулярную передачу Киеву замороженных в США активов РФ. Предлагается внести изменения в законы, подписанные президентом Джо Байденом в 2024 году. Эти законы предусматривают возможность конфискации замороженных активов России и оказание финансовой помощи Украине.