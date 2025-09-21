По четыре табачных ларька приходится на каждые три метра в Ростове

Согласно документу, в настоящее время в донской столице работает 1257 магазинов, торгующих алкоголем. Помимо этого, на каждые три квадратных метра городской территории приходится по 4,6 ларька или магазина, специализирующихся на продаже табачных изделий. По данным районных администраций, общее количество отдельно расположенных табачных магазинов составляет 366.