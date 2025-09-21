По четыре табачных ларька приходится на каждые три метра в Ростове

Власти Ростова-на-Дону обнародовали данные о количестве торговых точек, реализующих алкогольную и табачную продукцию в городе. Соответствующая информация содержится в муниципальной программе по укреплению общественного здоровья, опубликованной на официальном сайте городской администрации.
Согласно документу, в настоящее время в донской столице работает 1257 магазинов, торгующих алкоголем. Помимо этого, на каждые три квадратных метра городской территории приходится по 4,6 ларька или магазина, специализирующихся на продаже табачных изделий. По данным районных администраций, общее количество отдельно расположенных табачных магазинов составляет 366.
Подпишись на нас в Telegram!