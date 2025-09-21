Немцы в панике: В Германии вырос спрос на строительство частных бункеров

Эксперты связывают всплеск интереса к бункерам с геополитической напряжённостью в Европе. Инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше стал дополнительным катализатором роста спроса на защитные сооружения. Люди всё чаще задумываются о персональных бункерах в условиях нестабильной международной обстановки.