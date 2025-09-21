Ричмонд
Глава Генштаба Муравейко опроверг глобальные проблемы в белорусской армии

Глава Генштаба Беларуси опроверг глобальные проблемы в армии страны.

Источник: Комсомольская правда

Первый заместитель министра обороны — начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Беларуси Павел Муравейко заявил в эфире телеканала СТВ, что глобальных проблем в армии страны нет.

«У нас сегодня глобальных стратегических и оперативных проблем нет. Есть тактические вопросы, которые надо решать», — отметил он.

В частности, Павел Муравейко обратил внимание на то, что физическая и огневая подготовка нынешних призывников оставляет, как говорится, «желать лучшего».

«Но мы новое поколение. Я в очках — значит, надо подстраиваться, как стрелять в очках. Точно так же и вот этих молодых солдат надо учить этому», — отметил первый замминистра обороны.

Он обозначил, что надо учить молодежь, как и саму армию. Например, ведению боевых действий, работе различных родов войск, радиоэлектронной борьбы, беспилотников, применению одновременно артиллерии и авиации и не только.

«Вот для этого проводятся учения, чтобы, объединив это все в одно единое целое, на едином замысле и фоне, организовать взаимодействие и посмотреть, как работает система в целом», — сказал Муравейко.

