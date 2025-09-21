В Дагестане оштрафовали хозяина авто, на котором танцевал человек-паук

В Махачкале водитель привлечен к административной ответственности после инцидента, в ходе которого на капоте его автомобиля танцевал мужчина в костюме чловека-паука. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Дагестана.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором машина движется по затопленной улице города, а на её капоте стоит и танцует человек в костюме супергероя.
«Сотрудниками ГИБДД установлен 33-летний водитель — житель Махачкалы. Он привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку человека вне кабины транспортного средства. Ему назначен штраф в размере одной тысячи рублей», — сказано в сообщении.
В Госавтоинспекции подчеркнули, что подобное поведение является грубым нарушением правил дорожного движения и демонстрирует полное пренебрежение безопасностью на дороге.
В 2024 году МВД России зафиксировало наибольшее количество нарушений ПДД в Москве, Подмосковье и Дагестане.