В Дагестане оштрафовали хозяина авто, на котором танцевал человек-паук

Правоохранители заявили, что мужчина нарушил ПДД и демонстративно пренебрег безопасностью.

Источник: Аргументы и факты

В Махачкале водитель привлечен к административной ответственности после инцидента, в ходе которого на капоте его автомобиля танцевал мужчина в костюме чловека-паука. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Дагестана.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором машина движется по затопленной улице города, а на её капоте стоит и танцует человек в костюме супергероя.

«Сотрудниками ГИБДД установлен 33-летний водитель — житель Махачкалы. Он привлечен к ответственности по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ за перевозку человека вне кабины транспортного средства. Ему назначен штраф в размере одной тысячи рублей», — сказано в сообщении.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что подобное поведение является грубым нарушением правил дорожного движения и демонстрирует полное пренебрежение безопасностью на дороге.

В 2024 году МВД России зафиксировало наибольшее количество нарушений ПДД в Москве, Подмосковье и Дагестане.