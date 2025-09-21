Ученые назвали два вида опасных бактерий, которые погубили армию Бонапарта

Borrelia recurrentis является возбудителем эпидемического возвратного тифа, который обычно передается от человека к человеку через вшей. Salmonella enterica paratyphi C — это бактерия, вызывающая одну из форм паратифа, системного заболевания, схожего с брюшным тифом, и обычно проявляется в виде сепсиса с образованием метастатических абсцессов.