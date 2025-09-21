Ричмонд
Ученые назвали два вида опасных бактерий, которые погубили армию Бонапарта

Группа исследователей обнаружила два типа бактерий, которые способствовали гибели солдат армии Наполеона Бонапарта во время его вторжения в Россию в 1812 году. Об этом сообщило испанское издание ABC.

Ученые проанализировали ДНК, извлеченную из зубов 13 солдат, чьи останки были найдены в 2001 году в могиле на территории Литвы.

— Каждое из тел было поражено боррелией возвратного тифа (Borrelia recurrentis) и сальмонеллой паратифа типа C (Salmonella enterica paratyphi C), — говорится в публикации.

Ранее историки полагали, что большинство отступавших французов пострадали от сыпного тифа и окопной лихорадки, однако не имели надежных доказательств. Теперь результаты исследования подтвердили, что упомянутые бактерии сыграли свою роль в этом процессе, уточнили в материале.

Borrelia recurrentis является возбудителем эпидемического возвратного тифа, который обычно передается от человека к человеку через вшей. Salmonella enterica paratyphi C — это бактерия, вызывающая одну из форм паратифа, системного заболевания, схожего с брюшным тифом, и обычно проявляется в виде сепсиса с образованием метастатических абсцессов.

