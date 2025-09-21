Ричмонд
Анна Чиповская: самое страшное для актера вовсе не скандалы и забвение

Звезда призналась, что не боится скандалов.

Источник: Комсомольская правда

Актриса Анна Чиповская рассказала, чего больше всего должен бояться актер. И это вовсе не громкие скандалы, даже забвение не является самой страшной вещью в профессии.

Звезда фильма «Пророк. История Александра Пушкина», говорит вовсе о другом. На фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон» Анна Чиповская отметила, что самая большая беда для актера — это бездарность.

Именно отсутствие таланта и профессиональной глубины пугают по-настоящему. Они способны перечеркнуть карьеру куча сильнее, чем любые, даже самые скандальные слухи.

— Для актера страшнее всего бездарность, а остальное не так важно, — сказала актриса порталу Super.ru.

Ранее, актриса рассказала, что не любит, когда ее называют Анной. Больше по душе звезде, когда окружающие зовут ее Аней.

— Анна. «Анна Борисовна» — так меня называют только друзья, издеваются надо мной, — рассказывала ранее актриса.