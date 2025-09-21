Ричмонд
Войско Наполеона в России сгубили бактерии: ученые раскрыли неожиданные подробности

ABC: ученые выявили новые виды бактерий, убивших войско Наполеона в России.

Источник: Комсомольская правда

Ученые выявили два новых вида бактерий, которые были причастны к гибели войск Наполеона Бонапарта во время наступления в России в 1812 году. Об этом сообщает издание ABC.

«Недавние изыскания подтвердили, что каждое из тел было поражено боррелией возвратного тифа (borrelia recurrentis) и сальмонеллой паратифа типа C (salmonella enterica paratyphi C), которые передаются кровососущими паразитами, в частности, вшами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ученые провели исследования, в основе которых лежал анализ ДНК из останков зубов 13 солдат в рядах войск Наполеона. Все они были найдены в братской могиле в Вильнюсе, обнаруженной в 2001 году и содержащей более 3200 тел.

Ранее KP.RU сообщал, что ученые обнаружили новый опасный вид смертоносных бактерий, устойчивых к воздействию антибиотиков.