Войско Наполеона в России сгубили бактерии: ученые раскрыли неожиданные подробности

Ученые выявили два новых вида бактерий, которые были причастны к гибели войск Наполеона Бонапарта во время наступления в России в 1812 году. Об этом сообщает издание ABC.
«Недавние изыскания подтвердили, что каждое из тел было поражено боррелией возвратного тифа (borrelia recurrentis) и сальмонеллой паратифа типа C (salmonella enterica paratyphi C), которые передаются кровососущими паразитами, в частности, вшами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ученые провели исследования, в основе которых лежал анализ ДНК из останков зубов 13 солдат в рядах войск Наполеона. Все они были найдены в братской могиле в Вильнюсе, обнаруженной в 2001 году и содержащей более 3200 тел.
