ГАИ Минска проведет проверки перевозчиков пассажиров автобусами

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 22 и 23 сентября пройдет профилактическое мероприятие, направленное на выявление и предупреждение нарушений законодательства, совершаемых перевозчиками пассажиров автобусами. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В первую очередь инспекторы обратят внимание на техническое состояние маршрутных транспортных средств и соблюдение их водителями ПДД. Также будет вестись контроль за соблюдением водителями остального транспорта правил предоставления преимущества маршрутным автобусам и за правомерностью их движения по полосам, предназначенным для общественного транспорта. Для этого будут использоваться ресурсы республиканской системы мониторинга общественной безопасности.
В случае выявления нарушений к ответственности могут быть привлечены как водители, так и должностные лица, ответственные за допуск водителей или их транспортных средств к участию в дорожном движении. -0-