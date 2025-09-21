Геронтолог Новоселов: японцы долго живут благодаря правильному питанию и климату

Геронтолог Валерий Новоселов объяснил, почему среди японцев так много долгожителей. В настоящий момент в стране живут 99 763 человека в возрасте более 100 лет — это самый высокий показатель в мире.
Эксперт объясняет это тремя причинами: климатом, питанием и религией.
В стране минеральный состав воды, климат без резких перепадов. Наличие свежих морепродуктов положительно сказывается на состоянии организма. К тому же, жители следят за питанием, употребляют пищу умеренно. Никто не спешит, прием пищи всегда проходит в спокойном режиме.
— Спокойствие, которое во многом связано с местной религией, то есть это синтоизм и даосизм, — сказал геронтолог aif.ru.
Ранее врачи рассказали, что некоторые повседневные привычки ускоряют старение. Первой такой привычкой они назвали замену физической активности ходьбой. Негативно повлиять на здоровье также может прослушивание музыки в наушниках, пишет Lenta.ru.
Любой человек потенциально может дожить до 110 лет, для этого нужно вакцинироваться, придерживаться здорового питания и больше двигаться. Об этом Известиям рассказал научный сотрудник Института изучения старения Российского государственного научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Михаил Болков.