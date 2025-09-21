Геронтолог Новоселов: японцы долго живут благодаря правильному питанию и климату

Любой человек потенциально может дожить до 110 лет, для этого нужно вакцинироваться, придерживаться здорового питания и больше двигаться. Об этом Известиям рассказал научный сотрудник Института изучения старения Российского государственного научно-клинического центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России Михаил Болков.