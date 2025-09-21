Депутат Бессараб возмущена инициативой по запрету продажи контрацептивов

В России общественники выступили с инициативой ввести запрет на продажу контрацептивов парам, состоящим в браке. Свою инициативу организация «Сорок Сороков» направила в Госдуму.
Авторы проекта уверены, что продажа этих средств ведет к снижению рождаемости и ухудшает демографическую ситуацию в стране.
Депутат Госдумы, глава комитета по защите семьи, отцовства, материнства и детства Нина Останина прокомментировала инициативу, отметив, что это всего лишь попытка «высунуться из-под плинтуса». В противном случае об организации никто не будет знать.
— У них нет другого способа громко заявить о себе, поэтому докопались до презервативов. Понимаете, когда доходит до нижнего белья или всех соответствующих аксессуаров — это показатель масштабов личности самой организации, — отметила парламентарий в беседе с порталом «Страсти».
Депутат отметила, что подобные запреты никак не влияют на рождаемость в стране. Нина Останина так же подчеркнула, что не стоит вмешиваться в личную жизнь граждан.
— Начинать надо с базовых потребностей людей, а не с того, чтобы лезть к ним в постель, — заявила глава комитета.
Согласно последним статистическим данным, в России насчитывается 42 млн семей. Немалая цифра, казалось бы. Но лишь чуть больше половины из них — 24 млн — имеют детей. А многодетными являются только 2,8 млн зарегистрированных официально пар. Это немногим более 5%, пишет aif.ru.
Ранее, Светлана Бессараб в беседе с Lenta.ru отметила, что сейчас в стране нет никакой дифференциации ставки по семейной ипотеке по количеству детей. Депутата отметила, что это нужно менять.