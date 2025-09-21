Росавиация: временные ограничения на работу введены в аэропорту Сочи

Временные ограничения на работу введены в международном аэропорту Сочи вечером в воскресенье, 21 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта.
«Аэропорт Сочи. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.
Как отметили представители Росавиации, введение таких ограничительных мер на территории данной воздушной гавани необходимы для приоритетного обеспечения безопасности полетов гражданских судов.
Ранее KP.RU сообщал, что на территории Краснодарского края вечером 21 сентября была объявлена беспилотная опасность. Как сообщили в канале оперативного оповещения МЧС России по региону, в области сохраняется угроза падения дронов.