С 22 сентября в Ростове проведут массовые отключения света

Отключения начнутся в понедельник, 22 сентября. С 9:00 до 17:00 без электроснабжения останутся дома на улицах Юфимцева, Текучева, Балочной, 9-й линии и Катаева, а также в переулках Артельном, Громком и Подсолнечном. В это же время свет отключат на улице Думенко, Лелюшенко, Каскадной и в Днепровском переулке.