С 22 сентября в Ростове проведут массовые отключения света

На следующей неделе в Ростове запланированы масштабные плановые отключения электроэнергии. Полный список адресов и подробный график работ опубликован на официальном сайте «Донэнерго».
Отключения начнутся в понедельник, 22 сентября. С 9:00 до 17:00 без электроснабжения останутся дома на улицах Юфимцева, Текучева, Балочной, 9-й линии и Катаева, а также в переулках Артельном, Громком и Подсолнечном. В это же время свет отключат на улице Думенко, Лелюшенко, Каскадной и в Днепровском переулке.
Некоторые районы столкнутся с кратковременными отключениями. С 10:00 до 12:00 электроснабжение будет прекращено на отдельных участках улицы Вавилова, проспекта Королева и Неклиновской улицы.
Во вторник, 23 сентября, с 9:00 до 17:00 отключения затронут проспект 40 лет Победы, а также повторно некоторые дома на улицах Текучева, Балочной, 9-й линии и Катаева. В этот же период без света останутся жители 40-й линии, улиц Школьной, Черевичкина, Рябышева, Горсоветской и переулка Клавишного.
В среду, 24 сентября, отключения продлятся с 9:00 до 17:00 и затронут улицы Книжную, Новостроевскую, Детскую, Александра Блока, Якуба Коласа, Марины Расковой и переулок Гельца. Также в этот день будут обесточены дома на улице Комарова и в историческом районе Нахичевани.
Подпишись на нас в Telegram!